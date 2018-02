Blue Ivy (6): de kleinste grootste diva ter wereld

Tijdens de Grammy’s was Blue Ivy de échte ster van de avond. Ⓒ Getty

Ze was amper vier jaar toen BLUE IVY - het inmiddels zesjarige dochtertje van sterrenkoppel BEYONCÉ en JAY-Z - een groepje fotografen in de smiezen kreeg. Doodgemoedereerd beende ze op ze af, haar hand voor het gezicht houdend. ,,No pictures, no pictures.’’ Wie erbij was, wist meteen: dit is een diva in de dop.