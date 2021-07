Recensie ’Hollandsch glorie’: Kleurrijke kijk op het verleden

Het personage van Quiah Shilue beklaagt zich over een gebrek aan inhoudelijke vrouwenrollen. Ⓒ Foto Joris van Bennekom

Vanuit een knalgroen decor springt een stel mensapen het toneel op. Een in fel oranje geklede quizmaster (Thijs Römer) houdt ze enigszins in toom en heet het publiek welkom. Wat blijkt: we zijn bezoekers van een nationaal historisch museumpark en getuige van een theatershow over de geschiedenis van Nederland. Die geschiedenis begint hier zo’n vier miljoen jaar geleden en de voorstelling belooft te laten zien hoe we met z’n allen zijn aangekomen in het nu.