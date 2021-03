Prins Philip na operatie weer verplaatst naar oud ziekenhuis

Philip werd16 februari opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden. Al snel bleek het te gaan om een niet-coronagerelateerde infectie. Hoewel de behandeling goed aansloeg, moest hij echter wel in het ziekenhuis blijven voor rust en controle.

Maandag bleek echter dat de prins werd overgeplaatst naar St. Barts waar hij woensdag succesvol is geopereerd aan zijn hart. Britse media schrijven dat de behandeling niet acuut was en Philip al langer last had van de hartaandoening. Ook de komende dagen wordt Philip nog in het ziekenhuis behandeld.

Eerder liet Buckingham Palace weten dat het naar omstandigheden nog steeds goed gaat met hem.