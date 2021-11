’Harry en Meghan met kerst niet naar koningin Elizabeth’

Harry en Meghan zouden volgens bronnen wel zijn uitgenodigd om de feestdagen in het Verenigd Koninkrijk door te brengen. „Het is voor het personeel logistiek nogal een onderneming om de kerstviering van de koninklijke familie te organiseren en omdat er tot dusver geen antwoord is gekomen van Harry en Meghan gaat de organisatie door zonder hen. Het is wel cru dat het uitgerekend de eerste kerst is zonder prins Philip en de koningin haar achterkleindochter Lilibet nog niet heeft ontmoet. Ook Archie heeft ze de afgelopen jaren nauwelijks gezien.”

„Harry en Meghan zouden niet willen komen om te voorkomen dat ze opnieuw alle voorpagina’s ’sieren’ in Engeland door hun komst, omdat dat de aandacht zou afleiden van koningin Elizabeth. Maar hoe langer ze het uitstellen, hoe moeilijker het wordt. Je kan de pleister er beter ineens vanaf trekken dan steeds een stukje”, aldus een bron.