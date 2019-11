Jandino Asporaat: Rutte had moeten doen wat Wijnaldum deed

„Voetballer Georginio Wijnaldum is een held met het statement dat hij heeft gemaakt”, stelde Asporaat. „Maar dat had de minister-president en de politiek moeten zijn. In dit land is zo ontzettend veel racisme, zoveel verdriet, zoveel pijn. We maken elkaar kapot. Leid ons er doorheen.” Asporaat zegt zelf ook te maken hebben gehad met racisme. „Ik was veertien jaar, Nederland had verloren van Brazilië, ik liep verdrietig over straat. En een man fietste langs: vuile k-neger, het is jouw schuld, ga terug naar je land! Zwarte Piet! Ik dacht: die man is gek. Waarom ik, wat bedoel je? Ik vind het net zo erg als jij.”

„We proberen ons zoontje van acht te beschermen, je kan zeggen: ze kunnen zeggen wat ze willen. Maar hij moet dat niet meemaken. Ik moet dat niet meemaken, dit racisme, deze pijn.”

