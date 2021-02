Kort na GEBOORTE zoontje: LIEFDESBREUK Wesly Bronkhorst

Premium Entertainment

’Marilyn Manson dwong me om seks te hebben met zijn vrienden’

Nadat eerder deze maand er diverse aantijgingen van misbruik door Marilyn Manson naar buiten zijn gekomen, doet wederom een nieuwe vrouw haar verhaal. Ze claimt seksueel misbruikt te zijn door de zanger toen ze een tiener was. „Hij noemde me een vieze Mexicaanse hoer en dwong me om seks te hebben me...