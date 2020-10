Wallstreet-tycoon nam gezin mee voor picknick op pedo-eiland Epstein

Epstein spiegelde zichzelf voor als financieel dokter, maar was zeker niet de beste financieel adviseur die Leon Black met zijn miljoenen had kunnen inhuren Ⓒ Getty Images

Nee, hij had ’amper banden’ met Epstein, verklaarde één van Wallstreets machtigste bazen in augustus 2019 aan zijn cliënten. Leon Black vond het terecht dat men het hem vroeg. Maar het enige wat Epstein voor hem had gedaan, was hem van tijd tot tijd advies geven, verzekerde hij. Dat blijkt ruim een jaar later toch wel even heel anders.