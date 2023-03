Opnames laatste seizoen Stranger Things beginnen in de zomer

Dat de opnames aan het begin van de zomer starten betekent volgens de Amerikaanse entertainmentsite The Wrap dat de finalereeks mogelijk pas in 2025 te zien is bij Netflix. Opnames van de populaire fantasyserie kunnen volgens de site soms wel een jaar duren, waarna er nog een uitgebreide nabewerking volgt.

Over de inhoud van het slotseizoen is nog niets bekend. Wel zei maker Ross Duffer eerder dat de verhaallijn van de reeks "in een stroomversnelling" komt ten opzichte van de eerdere reeksen.