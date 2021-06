Jennifer Aniston diep geraakt door Friends-reünie

„We hebben het er van tevoren natuurlijk wel over gehad en hebben het misschien een beetje geromantiseerd, maar om dan uiteindelijk terug te zijn in de studio waar alles heeft plaatsgevonden... ja, dat was wel heel bijzonder. Het leek net alsof we daar gisteren nog stonden en de dag erna verder gingen. We zijn daar sinds de laatste show niet meer geweest en toen we daar voor het laatst filmden wilden we ook helemaal niet weg, zo bijzonder was onze tijd samen”, aldus Jennifer.

Jennifer, die de rol van Rachel Greene speelde, zei ook dat zowel zij als de andere acteurs destijds geen idee hadden van wat hen te wachten stond. „We dachten gewoon: we gaan terug naar de set, kletsen daar wat en dan zijn we klaar. Maar iedereen was overmand door emoties, omdat je bij elk decorstuk zoveel herinneringen hebt. Het was een rollercoaster aan gevoelens en herinneringen, heel mooi om dat samen te beleven na al die jaren.”

Toch was het voor de New Yorkse vrienden een goed moment om definitief een punt achter hun tijd samen te zetten. „Dit was het juiste moment om afscheid te nemen, het is goed zo. Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen geraakt zijn door de reünie, want dat geeft aan dat we iets hebben neergezet dat 27 jaar later nog steeds relevant is. Het feit dat miljoenen mensen ons als hun vrienden hebben opgenomen in hun eigen leven is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.”