RON BOSZHARD: ’Jeugd moet blijven bewegen’

Ⓒ ANP/HH

Al meer dan vijftien jaar is RON BOSZHARD hét gezicht van Zappsport, het onder de jeugd zo populaire sportprogramma. In die hoedanigheid bezoekt hij veel amateurclubs en ziet, nu corona de wereld al meer dan een jaar lam legt, dat al die verenigingen het – ook financieel – zwaar hebben. Vanaf vandaag wil Ron daar wat aan doen en zal hij, in samenwerking met de Nationale Sport Loterij, in spotjes op tv en radio iedereen oproepen hun clubs te steunen.