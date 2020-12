Star Wars-acteur Jeremy Bulloch (75) overleden

De acteur heeft in zijn leven in meer dan 100 films en series gespeeld. Vooral door de rol van Boba Fett in de Star Wars-films The Empire Strikes Back en Return Of The Jedi kreeg hij grote bekendheid. Onder zijn bekendste rollen vallen ook de Bond-films The Spy Who Loved Me en Octopussy. Hij was ook meerdere malen te zien in de serie Dr. Who.

In 2013 sprak hij nog eens over een eventuele Star Wars-comeback. „Het leuke is... Als ik een helm draag, weet niemand hoe oud ik ben.” Bulloch laat zijn vrouw Maureen, drie zoons en tien kleinkinderen achter.