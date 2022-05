Frank van der Lende kondigt einde middagshow met Eva Koreman aan

„Lieve vrienden! Wij moeten helaas stoppen met de middagshow. Veel liefde voor jullie en dank voor het luisteren altijd.” Fans reageren geschokt. Veelgelezen reacties zijn: ’Wat stom’, ’Waarom?’ en: ’Jullie ook al’.

In de uitzending lieten ze weten dat het stoppen van de show ’niet onze eigen keuze is’ en dat hij en Eva Koreman het ontzettend jammer vinden. „Maar we zijn met elkaar in gesprek over nieuwe plannen op 3FM.”

De laatste gezamenlijke uitzending van Frank en Eva samen is op 23 juni. Frank heeft daarna vaderschapsverlof en Eva zal vanaf dan alleen de show presenteren. Wanneer het programma definitief stopt, is niet bekendgemaakt.