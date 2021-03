Kylie Jenner reageert op ophef rondom inzamelingsactie

„|Ik vind het belangrijk om een en ander duidelijk te maken nadat er een verkeerd beeld van mij is geschetst en ik te beroerd zou zijn om de ziekenhuisrekening van mijn visagist te betalen. Sam is niet mijn visagist en we hebben helaas ook geen persoonlijke band, maar ik heb een paar jaar geleden een keer met hem gewerkt. Het is een goed persoon. Ik werd op de hoogte gesteld van de GoFundMe actie voor Samuel via mijn huidige make-upartiest Ariel Tejada en wilde graag mijn steentje bijdragen”, aldus Kylie, die 5000 dollar doneerde om zo het oorspronkelijke doel van 10.000 dollar te verwezenlijken, nadat er toen al 6000 dollar op de teller stond.

Ze vervolgt: „Ik postte het daarna op mijn socials om zo nog meer ’awareness’ te creëren. Ik heb geen idee hoe dit hele verhaal zo’n negatieve draai heeft gekregen, maar Sams familie heeft via Ariel laten weten heel dankbaar te zijn voor de steun. Iedereen die mij kent weet dat ik dingen doe vanuit mijn hart en altijd probeer te helpen waar dat nodig is. Laten we allemaal positief blijven voor Sam, zijn familie en vrienden.”

Samuel raakte zwaargewond na een auto-ongeluk en dient een zware hersenoperatie te ondergaan.

De 23-jarige Kylie doneerde vorig jaar 1 miljoen dollar om door het coronavirus getroffen mensen te steunen en deed daarvoor al eenzelfde donatie naar aanleiding van de bosbranden in Australië. Dankzij haar bedrijf Kylie Cosmetics werd ze de jongste vrouwelijke miljardair ter wereld.