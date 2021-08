Zweedse prins Julian gedoopt in paleiskapel

De doopdienst begon rond het middaguur in de paleiskapel van Drottningholm bij Stockholm en werd bijgewoond door de gehele koninklijke familie. Ook waren er vertegenwoordigers vanuit de Zweedse politiek en waren ook zijn vijf doopouders aanwezig.

Julian droeg een doopjurk van 115 jaar oud. Het kledingstuk werd in 1906 voor het eerst gedragen door de vader van de koning, prins Gustaf Adolf.

Titel

Julian is het derde kind van Carl Philip en Sofia en kwam op 26 maart ter wereld. Hij is momenteel zevende in lijn van troonopvolging. Ondanks zijn titel, hertog van Halland, zal hij op latere leeftijd geen officiële taken voor de koninklijke familie vervullen.

Op Drottningholm werden in het verleden al diverse andere Zweedse prinsen en prinsessen gedoopt. Zo gingen Julians broers Alexander en Gabriël hem voor, net als de kinderen van prinses Madeleine.