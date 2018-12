Wendy van Dijk haalt opnieuw hard uit naar Youp van 't Hek

„Maar niet de confrontatie aangaan.. dan toch maar afzeggen. Lafaard”, schrijft Wendy op Twitter. Van ’t Hek liet weten dat hij niet meer wilde verschijnen in het programma, nadat presentator Paul de Leeuw kritiek had op zijn uitspraken over Gijs van Dam. Die werd door de columnist een „pisnicht” genoemd. In zijn column in het NRC schrijft hij: „Ik had toevallig net ja gezegd tegen zijn programma De Kwis. En dat heb ik deze week toch maar even afgezegd. Ik wil niet naast een presentator zitten met een teer zieltje zodat ik op mijn woorden moet gaan letten.”

Een jaar geleden gingen Wendy en Youp ook al rollend over straat. Erland Galjaard, de man van de presentatrice, werd door Van ’t Hek beschuldigd van „kneuzenmisbruik”, naar aanleiding van de realityserie met Peter Jan Rens en zijn vrouw Virginia. De twee legden enkele maanden later hun fittie bij om geld in te zamelen voor hersenstamkanker. Maar nu is er dus opnieuw hommeles ontstaan...