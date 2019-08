Michael Sheen heet eigenlijk Christopher Sheen

„Michael Sheen’s echte naam is Micheal Sheen”, beweert het account met een knipoog. Sheen plaatste echter een kanttekening bij de tweet. „Eigenlijk hebben mijn ouders me Christopher genoemd”, onthult hij. „De zusters hebben de eerste week voor me gezorgd toen mijn moeder ziek was en toen hebben ze mijn naamplaatje verwisseld.”

Bij het ophalen van de kleine Sheen zorgde dat daarom voor enige verwarring. „Mijn ouders vroegen om Christopher, maar de zusters zeiden dat ze alleen een Michael hadden. Dus toen gingen ze daar maar voor”, aldus Michael „Christopher” Sheen.