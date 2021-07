nOOb wint AKF Sonneveldprijs

Ook Farida Laan viel in de prijzen. Zij ontving de Shaffy Cheque, een aanmoedigingsprijs voor het meest veelbelovende kleinkunsttalent. De illustrator wilde haar atelier weliswaar inwisselen voor het podium, maar daar schildert ze nu als het ware met woorden. In haar absurdistische programma ’De assistent’ neemt ze het publiek mee naar een drukbevolkte bunker vol wonderlijke bewoners. De wereld die ze schetst zie je zo voor je, een knappe prestatie. De jury was onder meer onder de indruk van haar liedje Hoefjes poetsen in de ponyclub, maar vroeg zich ook terecht af of haar beeldende woordkunst interessant genoeg is om een avondvullend programma lang te blijven boeien.

Voor nOOb kon de dag sowieso niet meer stuk. Eerder die middag ontvingen Laura Bakker en Isabelle Kafando al de Top Naeff Prijs (de aanmoedigingsprijs voor veelbelovend talent van de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans), om ’s avonds doodleuk nog eens zowel de jury als het publiek in te pakken met hun energieke programma vol snelle schakelingen, gekke typetjes, schurende sketches, schaamteloze teksten en diverse muziekstijlen.

De twee leerden elkaar kennen bij Theaterhuis DOX en werden in 2016 allebei aangenomen op de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunst Academie. Twee jaar later was n00b een feit. Het dit jaar afstuderende duo, waar het talent volgens de jury vanaf spat, maakt met deze prijzenregen in ieder geval een vliegende start.

Ramon Chatrer, die eind vorig jaar tijdens het Groninger Studenten Cabaret Festival nog alle prijzen wegsleepte die er daar te winnen waren, bleef dit keer met lege handen achter. Zijn liedjes waren volgens de jury weliswaar overtuigend, maar in zijn spel was hij nog te veel zoekende. Ook mocht zijn programma ’Roestplaats’ wat hen betreft wel wat minder statisch. Niettemin zagen ze in Chatrer zeker een talent met potentie.