’Ook Brody Jenner datet er alweer op los’

Het zou model Josie Canseco zijn die zijn hoofd op hol brengt. Een bron laat aan People weten dat de twee elkaar in New York ontmoet hebben. Frankie Delgado, bekend van The Hills, zou ze aan elkaar hebben voorgesteld.

Brody is sinds twee weken vrijgezel. Na een jaar getrouwd te zijn geweest met Kaitlynn, zijn ze inmiddels alweer gescheiden.