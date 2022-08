Olivia Newton-John moest zelfs opnieuw leren lopen

Sterren

Lewis Hamilton zou meedoen in Top Gun

Lewis Hamilton heeft tot zijn grote spijt een rol in de nieuwe Top Gun-film moeten afwijzen. De Formule 1-coureur was gevraagd om een van de piloten in Top Gun: Maverick te spelen, maar kon dit agendatechnisch niet doen vanwege zijn werkzaamheden in de koningsklasse van de autosport.