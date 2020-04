Levensverhaal voor webcam: ’Veerkracht is rode draad’

Frank Krake leest voor uit zijn bestseller. Ⓒ Robert Hoetink

Amsterdam - Terwijl we dit jaar vieren dat we 75 jaar geleden onze vrijheid terugkregen, zitten de mensen nu opnieuw opgesloten, soms angstig en alleen in hun woning of kamer. „Hoe wrang en dubbel is dat?” zegt schrijver Frank Krake, die om het leed te verzachten vanaf maandag 6 april zijn bestseller De laatste getuige als dagelijks feuilleton online gaat voorlezen.