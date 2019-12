R. Kelly ook in september voor de rechter

De datum is onder voorbehoud, omdat Kelly ook nog andere rechtszaken tegen hem heeft lopen. In april moet hij in Chicago voorkomen in een andere misbruikzaak, in mei staat hij in New York terecht voor seksueel geweld, het produceren van kinderporno en mensenhandel. Naar verwachting wordt er binnenkort meer bekend over nog een misbruikzaak tegen de I Believe I Can Fly-zanger, in de staat Minnesota.

De rechter in de zaak die nu voor september gepland staat, liet volgens de Chicago Tribune in de zitting woensdag weten dat hij niet wil dat de twee andere rechtszaken, die in federale rechtbanken spelen, zijn staatsrechtbank in de weg gaan zitten. "Ik snap dat er ook zaken spelen in New York en Chicago, maar dat is geen overweging voor deze rechtbank. Deze slachtoffers hebben recht op een zitting, net zoals de mensen in de andere zaken dat hebben."