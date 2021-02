Prinses Eugenie bevallen van zoon

De baby kwam om iets voor 9.00 uur ’s ochtends ter wereld en is het eerste kindje voor de 30-jarige Eugenie, tiende in lijn van troonopvolging, en de 34-jarige Jack. Moeder en zoon maken het goed. De naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt.

Voor Andrew en Sarah is het hun eerste kleinkind, voor koningin Elizabeth en Philip is het jongetje hun negende achterkleinkind. Het Britse hof heeft laten weten dat de familie dolgelukkig is met het nieuws.