The Crown-actrice Claire Foy ’erg vereerd’ onderdeel te zijn geweest van leven Queen

„Ik denk dat ze een geweldige monarch was”, zegt de actrice in reactie op het overlijden van koningin Elizabeth afgelopen donderdag. „Ze bracht mensen samen en ze was een belangrijk symbool van continuïteit, waardigheid en elegantie.”

Foy nam de rol van de Queen op zich in de eerste twee seizoenen van de Netflix-serie. Ze speelde de jongere Elizabeth. De rol werd in de reeksen erna overgenomen door Olivia Colman. Imelda Staunton vertolkt de vorstin in de nog te verschijnen laatste twee seizoenen.

Britten en Amerikanen hebben The Crown het afgelopen weekend massaal gekeken, meldde vakblad Variety eerder op basis van data-onderzoek van het bedrijf Whip Media. Het kijkersaantal van de serie over het Britse koningshuis is enorm toegenomen na haar dood, meldt het blad.