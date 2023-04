Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie Raadsels rond verdwenen moeder in nieuwste Nicci French

— Wat: thriller — Wie: Nicci French — Uitgever: Ambo Anthos

Door Paola van de Velde

Het had een feestelijke avond moeten worden, de vijftigste verjaardag van Alec Salter. Maar als familie en vrienden het glas heffen, ontbreekt een belangrijke gast: zijn vrouw Charlotte. Hun 15-jarige dochter Etty en haar drie broers maken zich zorgen. De vraag ’waar blijft mama?’ wordt uiteindelijk ’waar is mama?’ als ze er, na uren wachten, nog niet present is.