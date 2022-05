Ed Sheeran brengt vrijdag nieuwe nummers uit

Sterren

Ed Sheeran betaalde medische behandelingen Tom Parker

Tom Parker, die op 30 maart op 33-jarige leeftijd overleed, heeft in zijn nog te verschijnen biografie onthuld dat Ed Sheeran hem in zijn laatste maanden heeft geholpen met het betalen van zijn behandelingen. De zanger zou meteen toen hij hoorde dat Parker hersenkanker had, hebben aangeboden te help...