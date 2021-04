Travis Barker tatoeëert naam Kourtney op zijn borst

Voor Barker is een bezoek aan de tattooshop geen uitzondering, vrijwel zijn hele lichaam is bedekt met plaatjes. Vorige maand vroegen fans zich al af of de tekst 'You're So Cool' die hij had laten zetten een ode was aan zijn vriendin.

De 41-jarige realityster bevestigde in februari dat ze een relatie heeft met de 45-jarige rocker. De twee, die al jaren goed bevriend zijn, zijn volgens ingewijden sinds januari een stelletje.

Kourtney was jaren samen met Scott Disick, de vader van haar drie kinderen. Barker was eerder getrouwd met Shanna Moakler en Melissa Kennedy. Met Moakler heeft hij twee kinderen: zoon Landon en dochter Alabama.