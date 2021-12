Premium Het beste van De Telegraaf

Doodgestoken rapper Drakeo the Ruler (28) moest ’altijd over zijn schouder kijken’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Rapper Drakeo the Ruler in een eerder interview: „Ik moet constant om mij heen kijken en op mijn hoede zijn voor de politie en andere mensen.” Ⓒ Getty Images

Rapper Drakeo the Ruler werd afgelopen zaterdag backstage neergestoken tijdens het Once Upon a Time Festival in Los Angeles. De 28-jarige Amerikaan zou daar net als grote namen Snoop Dogg, Ice Cube en 50 Cent een optreden geven. Het overlijden komt in de hiphopwereld niet als een verrassing: Drakeo bleek zich al langere tijd bewust te zijn van het feit dat hij gevaar liep.