André Hazes openhartig over Monique

„Ik ben dankbaar voor deze tijd. Ik had mezelf anders niet toegelaten om vrij te nemen”, legt André uit aan Shownieuws. „Ik zou elke woensdag en donderdag vrij zijn in 2020, voor de kleine. Die is nu ook blij met papa, die vraagt nu naar me als ik er niet ben.”

Maar ook voor zijn relatie kan het geen kwaad dat Hazes nu noodgedwongen thuis is „Monique is blij dat ik er veel ben”, legt hij uit. „Tussen Monique en mij is het gelukkig weer goed gekomen. Nu hebben we de tijd ervoor en de aandacht om dat goed te doen. Als ik ’s nachts had gewerkt en de volgende dag thuis was dan was ik niet te genieten. Nu ben ik thuis en ga ik met Monique naar bed. Ik ben echt papa en partner”, verklaart André.

Joggingbroek

Wel geeft hij toe dat zijn libido lager is dan gebruikelijk. „Niet omdat ik mijn vrouw minder aantrekkelijk vind, maar ik vind mezelf veel onaantrekkelijker. Ik loop in joggingbroek, mijn haar is vet... Als ik werk voel ik dat ik iets bereikt heb en dat neem ik mee naar huis. Nu is mijn hoogtepunt dat ik de boterham van kleine André goed smeer.”

Hij heeft er overigens geen enkel probleem mee dat Monique zich niet opdoft. „Dat is het lekkere aan Moon: ze is wel wat ouder, maar alles aan haar is wel echt. Of althans er is wel wat nep aan haar, maar dat zie je niet. Dat is top in deze tijd. Ik vind haar echt een lekker wijf. Ze ziet er nog steeds goed uit, zelfs in joggingbroek. Ik kijk wel echt uit naar het moment dat we allebei weer een half uur voor de spiegel staan en de deur uit gaan.”