Leven aan de hand van Suske en Wiske

ANTWERPEN - Paul Geerts nam in 1972 Suske en Wiske over van bedenker Willy Vandersteen. Voor het 75-jarig jubileum maakte de Antwerpenaar met De Preutse Prinses voor het eerst in achttien jaar een nieuw boek van de striphelden die in nagenoeg elke Nederlandse huiskamer verslonden werden. Zelfs op paleis Soestdijk.