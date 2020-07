Tex de Wit kon fluiten naar 14.000 euro prijzengeld

De Wit – die vanaf zondag weer te zien is in Makkelijk Scoren, het satirische sportprogramma van de VPRO – vertelt aan het AD dat hij regelmatig, en met succes, op tv zijn kennis op de proef stelt. „,Ja, ik hou van spelletjes. Ik heb meegedaan met Lingo, de Slimste Mens, That’s the Question en met De Gemene Deler, een show van John de Mol. Daar won ik 14.000 euro.”

Maar helaas voor de schrijver en ’tafelheer’ van Zondag met Lubach school er een addertje onder het gras. „Vlak voor de opnames moest ik een contract ondertekenen, waarin in de kleine lettertjes stond dat als de uitzending niet werd uitgezonden deelnemers maar een heel klein percentage ontvingen. En omdat ze veel meer uitzendingen opnamen dat er uitgezonden worden is die van mij nooit op tv gekomen en kon ik fluiten naar mijn geld.’’

De Wit, die tot de honderd beste schakers van Nederland behoort, draaft ook weleens op in zogenaamde ’panelshows’, al is dat andere koek dan een quiz. „,En zo sta je dus in een studio met Art Rooijakkers, Katja Schuurman, Martijn Koning en Georgina Verbaan en moet je grappig doen. Je krijgt een plaatje van een kat en daar moet je dan heel snel een grap over bedenken. Terwijl ik nog nadenk over waar ik terecht ben gekomen hebben zij al vijf grappen en acht leuke opmerkingen gemaakt.”