Kinderen Johnny Hallyday vechten testament aan

Hallydays dochter Laura Smet zegt in een statement dat ze „stomverbaasd” en „gekwetst” is nadat ze hoorde dat ze niet in het testament van haar vader stond. Ze erft helemaal niets, „zelfs de hoes van zijn plaat Laura niet”, de single die Hallyday aan haar opdroeg. Ook zijn andere biologische kind, David, is teleurgesteld en wil het testament aanvechten.

Hallyday, ook wel de Franse Elvis genoemd, stierf in december op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Hij verkocht gedurende zijn carrière meer dan 100 miljoen platen.