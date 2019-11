Melissa Drost geraakt door kritiek

In een interview met Flair laat de actrice weten geraakt te zijn door alle kritiek. „In het begin vond ik het moeilijk, want het was vrij hatelijk. Mijn stem was raar, ik was arrogant en ga zo maar door. Ik voelde me bezwaard, omdat Inge al 15 jaar de rol van Sjors speelde en ik haar plek ineens innam.”

Melissa zou eigenlijk maar vijf weken de rol van Sjors overnemen van Inge, maar uiteindelijk bleef de blondine bij GTST. „Ik begon te twijfelen of ik het wel goed deed en ging gekke dingen denken als: misschien bén ik in vergelijking met Inge ook een trol”, aldus Melissa. „Gelukkig realiseer ik me nu dat het geen zin heeft om je daarmee bezig te houden. Er zijn altijd mensen die negatief kunnen zijn, daar moet mijn werkplezier niet onder lijden. Ik focus me liever op mezelf en de mensen om me heen.”

Melissa Drost zal de rol van Sjors Langeveld blijven spelen. Inge Schrama heeft na haar herstel namelijk besloten niet meer terug te keren in de langstlopende soap van Nederland. In een statement liet zij weten: "Het is bijzonder dat ik zo lang, vanaf zo’n jonge leeftijd dit werk heb mogen doen. Ik ben echt opgegroeid bij GTST en in die tijd is de rol van Sjors met me meegegroeid. Van meisje tot moeder. Ik voel me heel dankbaar voor deze waardevolle periode in mijn leven. Het is een intense, maar juiste beslissing. Ik verheug me nu op een nieuwe fase waarin ik andere talenten kan ontdekken en ontwikkelen."