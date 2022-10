Danny Ghosen maakt documentaire over WK in Qatar

Ghosen portretteert in Nepal families van overleden arbeiders en onderzoekt daarnaast of iemand van de spelers van het Nederlands elftal of de KNVB zich verantwoordelijk voelt en bereid is om iets te doen voor de mensen die de infrastructuur voor het WK hebben gebouwd, aldus de Vpro. Na de drie korte afleveringen op dinsdag wordt op maandag 14 november nog een lange documentaire uitgezonden.

Volgens een onderzoek van de Britse krant The Guardian zouden 6500 gastarbeiders in Qatar om het leven zijn gekomen sinds de toewijzing van het WK aan dat land in 2010. Ook bij de bouw van WK-stadions zijn slachtoffers gevallen. De mondiale voetbalbond FIFA spreekt zelf van 'slechts' drie doden bij het bouwen van de stadions.