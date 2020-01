Lana del Rey stelt release spoken word album uit

„Ik hoop dat iedereen een fantastisch oud en nieuw heeft gehad”, twittert Lana. „Ik wacht nog even een maandje met het uitbrengen van Violet, aangezien we iets van negen dagen zijn verloren met alles wat er is gebeurd”, zegt ze, verwijzend naar de diefstal van een aantal kunstwerken en familie-memorabilia. „Het is wel een interessant project, ik kijk ernaar uit.”

Met Violet refereert de zangers waarschijnlijk aan een audioboek-versie van haar poëzieboek Violet Bent Backwards Over The Grass, dat dit jaar nog uit moet komen.