Youp van ’t Hek wil niet schaamteloos worden toegezongen door Jeroen van der Boom

Zoals gebruikelijk wanneer Louis van Gaal gespreksonderwerp is aan tafel, wordt er fragment getoond waarin te zien is hoe de nieuwe bondscoach van Oranje, die hoofdgast was in het programma, wordt toegezongen door Jeroen van der Boom – tot grote hilariteit van Johan Derksen en René van der Gijp, die vinden dat het een tandje minder klef kan.

„Is dit serieus? Dit is echt uitgezonden?”, vraagt Youp, die het fragment nog nooit had gezien. „Dit was niet in de kantine van de camping, die is echt op tv geweest?”

Vervolgens biecht hij op dat hij ooit is benaderd om aan het programma deel te nemen. „Maar ik durfde niet. Ja, ik dacht: dat moet ik niet doen nee. En nu weet ik het helemaal zeker”, lacht hij, refererend aan het fragment met Van Gaal. „Dat je dan toegezongen wordt door Jeroen van der Boom... nee, nee...”