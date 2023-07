Roy Donders hoopt op nieuw seizoen van realityserie

„Leuk dat ik jullie een kijkje heb mogen geven in mijn leven”, zegt Donders over de eerste reeks, die acht afleveringen telde. In de serie stond het leven van Donders, zijn vriendin Michelle en hun dochter Romi centraal.

Donders werd in 2013 bekend bij het grote publiek door een andere realityserie, Roy Donders: Stylist van het Zuiden. Dat programma was destijds bij RTL 5 te zien.