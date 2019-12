Robbie Williams geeft hoop op kerstknaller op

Robbie denkt dat zijn single geen enkele kans maakt om de top te halen, doordat de tijden zijn veranderd. „Als we nog in een tijd zaten waar mensen platen kochten, dan zou ik nog wel een kans maken voor de toppositie. Maar mijn publiek streamt niet, en dus zal het heel moeilijk worden om zelfs maar in de top 20 te eindigen.”

In 2001 lukte het de zanger wel om op kerst een single op nummer 1 te krijgen. Zijn duet met Nicole Kidman, Something Stupid, stond toen bovenaan de hitlijsten.

In Groot-Brittannië is het een grote eer om tijdens kerst op nummer 1 te staan. Al jaren strijden de grootste artiesten in december om hun liedje bovenaan te krijgen.