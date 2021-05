Koen Kardashian neemt het op voor Jaimie Vaes: ’Het is makkelijk oordelen’

De influencer, die benadrukt niet inhoudelijk op de situatie in te willen gaan, gaat ook in op alle mensen die online schrijven dat Vaes en haar zoontje Lío zo snel mogelijk weg moeten bij de rapper. „Dat dit al gebeurt is 1 ding, publiekelijk aan de schandpaal worden genageld en mensen die twijfelen over haar kunnen als moeder is een ander ding”, aldus Koen.

„Het is makkelijk om vanaf de buitenwereld te oordelen. Het is makkelijk om te zeggen: ga weg en kies voor jezelf”, vervolgt hij. „Maar niemand kent de waarheid en de pijn waar zij in zit.” Koen, die ook regelmatig in de realityserie van Vaes te zien is, sluit af door te zeggen dat hij er altijd voor haar zal zijn. „Laten we niet vergeten dat uiteindelijk alleen zij weet wat de waarheid is.”

Koen Kardashian ving naar verluidt dit voorjaar, ook op Ibiza, al eens een klap op die bedoeld was voor Jaimie. De Rotterdamse influencer liep een week lang rond met een blauw oog. Opnamen van Jamies realityprogramma In the Vaes Lane voor discovery+ moesten toen worden stilgelegd. Het Nederlandse kantoor van de van oorsprong Amerikaanse zender probeerde die zaak toen te downplayen door te stellen dat dit ’een privékwestie’ betrof. Na de gebeurtenissen van afgelopen weekend, laat een woordvoerder van de streamingdienst weten dat ook de opnamen voor het tweede seizoen voorlopig zijn stilgelegd.

Dinsdagavond werd bekend dat de Spaanse justitie de zaak niet doorzet. Mr Nienke Hoogervorst, de advocate van Lil Kleine, liet aan Privé weten dat de Spaanse Officier van Justitie heeft besloten de zaak onvoorwaardelijk te seponeren bij gebrek aan bewijs, wat betekent dat het dossier later ook niet meer kan worden heropend.

Bekijk ook: Lil Kleine mag Ibiza verlaten

Lil Kleine werd dit weekend gearresteerd op Ibiza. De rapper zou volgens getuigen zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld in een suite van het gloednieuwe Oku Hotel. Bebloed en gewond meldde zij zich midden in de nacht bij de receptie, waarna een receptiemedewerker onmiddellijk de politie waarschuwde en hij gearresteerd werd. Maandag werd hij voorgeleid en voorlopig vrijgelaten, nu is hij dus voorgoed van de zaak af.