Biopic Reagan stopgezet

„Er zijn een paar mensen binnen ons team positief getest op Covid-19, dus uit voorzorg stoppen we nu met filmen totdat we er zeker van zijn dat alles weer veilig is. De gezondheid en veiligheid van iedereen die bij deze productie betrokken is, is ons belangrijkste doel”, aldus regisseur Sean McNamara.

De staat Oklahoma, waar de film wordt opgenomen, heeft de afgelopen weken een toename gezien in het aantal mensen dat besmet is geraakt met het virus.