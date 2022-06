Evi Hanssen in huwelijksbootje gestapt

De 43-jarige Vlaamse presentatrice deelt op Instagram een korte video waarin ze met haar kersverse man een dansje doet bij het verlaten van het stadhuis. Hanssen en Loyens waren al bijna twee jaar verloofd. In juli 2020 maakten de twee bekend dat ze met elkaar gingen trouwen.

Hanssen presenteerde in Nederland onder meer lange tijd Expeditie Robinson. Ook was ze te zien in 3 op Reis en deed in 2019 mee aan Wie is de Mol?.