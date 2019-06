Eerste hoofdredacteur Privé overleden

SMITT was toen al een gelouterde bladenmaker die eerder bij VNU voor bekende titels als Libelle en Story werkte. Als chefredacteur van dat laatste blad nam hij LOEK KESSELS aan als ‘Lieve Mona’, wat hem de nodige overredingskracht kostte omdat deze schrijfster daar aanvankelijk helemaal niet voor voelde. Hij vond haar echter de aangewezen persoon en de probleemrubriek werd een groot succes. Toevallig overleed Mona (88) in precies dezelfde week.

Als hoofdredacteur van Privé bleef Smitt, naast Van der Meijden, vooral op de achtergrond. Hij bedacht voor het blad de rubriek ‘Privé Medisch’, een van de pijlers.

Smitt was een groot bewonderaar van GODFRIED BOMANS, limericks en bon mots. Zijn verhalen over zijn belevenissen, met onder meer de Koninklijke Familie, op de redactie waren legendarisch. Van het schrijven van memoires kwam het echter nooit, ook door zijn liefde voor het circus. Al vanaf de jaren tachtig was hij directeur van een impresariaat dat onder anderen het Russisch Staatscircus en zijn voornaamste ster, de wereldberoemde clown OLEG POPOV, vertegenwoordigde. Tot diens dood in 2016 waren zij innig bevriend.