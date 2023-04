Premium Het beste van De Telegraaf

Jerry Springer overleden op 79-jarige leeftijd Jerry! Jerry! Jerry! was ’een grootheid, maar wel met een smetje’

Jerry! Jerry! Jerry!, Zo begon iedere show van Jerry Springer, waarin het publiek opgezweept zijn naam scandeerde. In 2018, toen hij 74 was, stopte de host met zijn veelbesproken en kleurrijke talkshow waarbij mensen elkaar vaak in de haren vlogen. Donderdag werd zijn overlijden bekend gemaakt. Springer werd 79 jaar en overleed aan de gevolgen van pancreaskanker. „Het was een grootheid, maar wel met een smetje.”