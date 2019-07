Bommetje! verkocht aan VS

In Bommetje! strijden familieteams in spectaculaire waterspellen, waaronder een megaschans, tegen elkaar.

Vorig jaar maakte de spelshow kans op het winnen van een Gouden Stuiver. Maar de publieksprijs voor het beste jeugdprogramma, die jaarlijks in oktober wordt uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam, ging toen naar de scripted realityserie De eindmusical. In 2017 was Bommetje XXL genomineerd voor een Gouden Stuiver, toen won de serie Brugklas.