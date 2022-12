Premium Het beste van De Telegraaf

Expositie De onbedorven natuur van kunstenaarsdorpen in het Zuiderzeemuseum

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Hans von Bartels schilderde het harde vissersleven in Katwijk. Ⓒ Foto Katwijks Museum

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden er in Europa tal van kunstenaarsdorpen. Door de voortschrijdende Industriële Revolutie waren schilders op zoek naar authentieke schilderachtige plekjes met een nog ongerepte natuur en eenvoudig levende bevolking, liefst in klederdracht. In een ambitieuze tentoonstelling schenkt het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen aandacht aan ruim 40 van dergelijke schildersdorpen in heel Europa.