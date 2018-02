Gordon: ’Vriend blijkt OPLICHTER!’

Nadat de trouwshow van Gordon op een grote teleurstelling uitliep, schreeuwde de ex-zanger het gisteren van de daken. Hij schreef op Instagram trots dat hij al maandenlang intens verliefd was op Kevin Bulgac. Maar na een stroom aan waarschuwingen van andere social media-gebruikers, die opmerkten dat dezelfde jongen nog maar kortgeleden bij vriendinnen van hen in bed lag, doet Gordon een bittere constatering. „ Nu blijkt echter dat Kevin een dubbelleven leidde en meerdere relaties onderhield met mannen en vrouwen. Sommige dames hebben aangifte gedaan bij politie omdat ze stiekem zijn gefilmd tijdens seksuele handelingen en de berichten hierover blijven binnenstromen.”

Volgens Gordon blijven de berichten hierover bij hem binnenstromen. „Ik herken niets van dit in de persoon waar ik gelukkig mee was afgelopen tijd en ben dan ook in shock dat iemand zo intens gemeen kan zijn. Ik kan niet geloven dat iemand die straks een dokterseed moet afleggen in staat is om zulke onethische dingen uit te halen met dames en heren die nietsvermoedend instappen in een roze wolk van liefde.”

En zoals hij zelf zegt, is hij al behoorlijk door de wol geverfd op het gebied van verdriet in liefde, maar komt deze toch ’wederom keihard aan’.

De advocaat van Kevin heeft Gordon een brief geschreven waarin deze zelfs ontkent een ’affectieve relatie’ met hem gehad te hebben, meldt RTL. In een latere reactie spreekt de advocaat zelfs van ’stalking en belaging’ van hun ’cliënt’. „Dit moet gewoon stoppen. Voor onze cliënt is de reden van Gordon om dit te publiceren, volstrekt onbekend.”