’Simon Cowell wil met autoshow concurrentie aangaan met Top Gear’

Cowell zegt de afgelopen jaren meerdere malen benaderd te zijn door verschillende partijen om een dergelijk project op te zetten en zegt ook al meerdere autospecialisten en coureurs aan zijn zijde te hebben, die graag willen optreden in het programma.

„Simon is een enorme autoliefhebber en een show over auto’s is altijd een droom van hem geweest. Eigenlijk praat hij over niets liever dan auto’s, dus een dergelijk programma is hem op het lijf geschreven”, aldus een bron.

Of hij zelf ook te zien zal zijn in de show is nog niet bekend, maar mocht het doorgaan dan is Simon in elk geval van de partij als producent. De mediapersoonlijkheid bezit onder meer een Lamborghini Gallardo Spyder, een Eagle Speedster, een Bugatti Veyron een Rolls-Royce Silver Cloud.