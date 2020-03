Rick Astley geeft gratis concert voor zorgpersoneel

„Onze NHS en de hulpdiensten zijn geweldig. Dit concert is een bedankje voor alle fantastische medici die direct met besmette patiënten te maken krijgen”, laat Astley weten.

Kaartjes voor het concert dat in oktober in Manchester plaatsvindt, komen donderdag beschikbaar. Mensen kunnen ze gratis krijgen, maar moeten wel aantonen dat ze bij de NHS werken of op een andere manier in de eerstelijnszorg werkzaam zijn.

Eerder werd al bekend dat leden van de Britse band The Beautiful South ook een gratis concert geven voor medewerkers van de NHS. Die show vindt in oktober plaats in Nottingham.