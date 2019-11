Dennis Weening naar SBS6

Dennis heeft nooit de diagnose ADHD gekregen, maar voldoet volgens zijn omgeving volledig aan de omschrijving. In ADHDennis gaat de presentator op zoek naar het antwoord op de vraag of zijn innerlijke onrust inderdaad voortkomt uit de stoornis. Dennis ondergaat behandelingen om meer rust te vinden en laat zich volgen door camera’s.

De voormalig Expeditie Robinson-presentator, die vorig jaar werd ontslagen door RTL, gaat ook te rade bij bekende lotgenoten. Zo zoekt hij voormalig bokser Regilio Tuur en cabaretier Jochem Myjer op en vraagt hij hen hoe ze omgaan met de drukte in hun hoofd. De grootste uitdaging zit volgens SBS6 echter niet in Dennis’ hoofd, maar op zijn achterbank. Want ook zijn cameraman, geluidsman, regisseur en producer zijn ’ongeleide projectielen die zich afvragen of ook zij ADHD hebben.