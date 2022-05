Libris Literatuurprijs voor ’Wormmaan’

Uit handen van Aboutaleb kreeg Heitman maandagavond in het Amsterdamse Felix Meritis een cheque van 50.000 euro uitgereikt. De winnaar was verrassend. Vooraf gold Auke Hulst met zijn veelgeprezen roman De Mitsukoshi Troostbaby Company als de gedoodverfde winnaar. Al gokten andere critici op Lisa Weeda met haar door de Russische inval actueel geworden roman Aleksandra over Oekraïne.

De overige genomineerden waren Nico Dros met Willem die Madoc maakte, Deniz Kuypers met De atlas van overal en Renée van Marissing met Onze kinderen. Zij werden elk bekroond met een geldbedrag van 2500 euro.

Meesterschap

De jury prees Heitman vanwege haar ’groot intellect, literair meesterschap en de moed om niet te kiezen voor een conventionele vertelling.’ Volgens Aboutaleb is het geen gemakkelijk te lezen boek. „Als lezer word je niet behaagd, maar uitgedaagd om je hersenen flink te laten kraken.”

Het boek gaat over Elke die zaden veredelt en de ontwikkeling van de landbouw. De vrouw wil een eeuwenoude erwt van zijn veredeling herstellen tot zijn oervorm. Ze wil af van het idee van de ’ideale erwt’ die aan allerlei regels van de maatschappij moet voldoen. Een tweede thema dat daardoor is gevlochten is dat van genderidentiteit.

Wormmaan is de tweede roman van Heitman. Zij debuteerde in 2019 met De Wateraap.