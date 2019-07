Het TRIESTE EINDE van de DUITSESCHLAGERSTERREN

Costa Cordalis in 2003. Tot aan zijn overlijden deze week trad de schlagerkoning nog op. Ⓒ picture alliance

Op zijn vijfenzeventigste trad hij soms midden in de nacht nog op voor een dronken menigte op Mallorca. Toch had dat vasthouden aan oude roem volgens de familie van de deze week overleden schlagerzanger COSTA CORDALIS niets zieligs. En dat was het misschien ook niet, zeker vergeleken met een heleboel van zijn ook bij ons beroemde collega’s, die veel ellendiger aan hun einde kwamen…